Die Frau, die uns Aschenbrödel schenkte

Ihr Gesicht ziert Tschechiens 500-Kronen-Schein und morgen starten die TV-Festspiele des Klassikers "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", dessen zentrale Vorlage von ihr stammt: Bozena Nemcova.

Wer war die Frau, die zwischen 1843 und 1845 eine märchenhafte Erzählung geschaffen hatte, deren audiovisuelle Übersetzung seit 1973 berührt? Die OÖN begaben sich auf Spurensuche und stießen auf den an Brüchen und Wendungen reichen Lebensweg einer Autorin. Nicht mehr rekonstruierbare Leerstellen prägen ihn ebenso wie Leid und Widerstände.

Die Vita der als Tschechin bekannten Nemcova beginnt gleich mit einer Überraschung: Geht man nach dem offiziellen Taufschein, in dem der 4. Februar 1920 als Geburtstag notiert ist, ist die als Barbara Nowotny Geführte eine in der Alserkirche (8. Bezirk) getaufte Wienerin des Kaisertums.

Inoffiziell verweisen Quellen darauf, dass sie bereits 1816 oder 1819 geboren sein könnte. Eine Verschleierungstaktik, weil ihre "echten" Eltern adelig gewesen sein könnten, die das nicht standesgemäße Kind verleugneten.

Als Mutter, die Barbara unehelich gebar, gilt Theresa Nowotny, herrschaftliche Wäscherin für eine Herzogin im Schloss Ratiborice (heutiges Tschechien). Barbara wuchs dort deutschsprachig auf. "Legitimiert" wurde das Mädchen im Sommer 1820 durch die Heirat Theresas mit Herrenkutscher Johann Plankl. Die Tochter soll als Fünfjährige ihre Tschechisch sprechende Großmutter kennengelernt haben, die ihr slawische Wurzeln vermittelte. Sie wird die zentrale Figur der berühmtesten Erzählung der Autorin werden: "Babicka" ("Großmutter") aus 1855. Bis heute wurde die Erzählung in gut 40 Sprachen übersetzt und in Tschechien 350 Mal nachgedruckt. Sie gilt als liebliche Geschichte über Familie und einfaches, ländliches Leben. Die Schriftstellerin wird sie in einer schmerzlichen, jedoch für Frauenbiografien bemerkenswerten Phase schreiben: Als Alleinerzieherin, die vier Kinder geboren hat (1838, 1839, 1841, 1842), lebt sie ab 1850 ohne ihren Mann in Prag, wo sie schreibend Geld verdient.

Arm, aber selbstbestimmt

1937 heiratete Barbara Nowotny den Beamten Josef Nemec (1805–1879). Seine wechselnden Dienstorte befruchteten die literarische Tätigkeit der Autorin, die Volkserzählungen sammelte, ethnografische Skizzen anfertigte und eine Korrespondenz führte, die als Teil ihrer Literatur gilt. So kam die Familie 1942 nach Prag, wo aus Barbara das tschechische Bozena wurde. Sie knüpfte Kontakte zu intellektuellen, patriotischen Kreisen, die das Sprachtalent über journalistische Beiträge zum Publizieren brachten.

Die patriotischen Züge für ein unabhängiges Tschechien, mit denen ihr Mann seinen Arbeitgeber, die Monarchie, reizte, führten letztlich 1950 nach der gescheiterten Revolution 1848 zu Nemecs Versetzung nach Ungarn. Nemcova, die man ebenso der patriotischen Bewegung zurechnete, wollte ihm nicht mehr folgen. Sie zog ein prekäres, von der Polizei überwachtes, doch unabhängiges Leben vor.

Nach schwerer Krankheit, vermutlich Krebs, starb sie arm und auf sich gestellt 1862 in Prag, später entdeckte man sie in ihrer Heimat als große emanzipatorische, kulturelle Identifikationsfigur.

