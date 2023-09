Die Frau, das "pathologisch mangelhafte Wesen"

Von Kindesbeinen an sucht man ihnen das Männliche auszutreiben, jene natürliche, angeborene Kraft, die sie ergänzen würde, ebenbürtig machte. Auf diese Beschneidung gründet die Pathologisierung als mangelhaftes und minderbegabtes Wesen." So sprach Schriftstellerin Anna Baar in ihrer gestrigen Festrede zur Eröffnung des Linzer Brucknerfestes über die tradierte Unterdrückung der Frau.