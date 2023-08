Die Folkshilfe schaut in Hallstatt "vire": 5x2 Karten gewinnen

"Es sind sehr persönliche Songs, sicher die persönlichsten, die wir als Folkshilfe je gemacht haben", sagte Frontmann Florian Ritt im OÖN-Interview über das neue Album "Vire", das Ende März erschienen ist. "Musik ist für uns eine Form, Erlebtes auszudrücken. Songs wie ‚Alles in mir‘ lassen auch einmal Reflexion zu. Es muss nicht immer nur twisten sein." Nun ist das Trio mit den neuen – und alten – Hits im Gepäck auf Tour in Österreich und Deutschland.

Am 3. September sind Sänger und Quetschn-Spieler Florian Ritt, Schlagzeuger Gabriel Fröhlich und Gitarrist Paul Slaviczek um 20 Uhr am Schiffsanlegeplatz in Hallstatt zu hören. Die OÖN verlosen für das Konzert fünf Mal zwei Karten:

