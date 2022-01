Die Familie, der heilende Organismus

Mit blumigem Optimismus ist Michel Houellebecq noch nie aufgefallen – und doch summt der neue, heute erscheinende Roman "Vernichten" des 63-Jährigen literarischen Hellsehers in versöhnlichem, leichtfüßigem Ton. Und jetzt, da er in seinem Plot nicht mehr sexistische und rassistische Minen vergräbt, um an deren öffentlichen Debatten-Explosionen Spaß zu haben, will er sich tatsächlich zurückziehen?