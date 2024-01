"Die Fabrikanten" laden am Samstag zur Live Art "Whisper Blowing" in Linz

Mit "Meeting Wittgenstein" luden "Die Fabrikanten" im November 2022 in einem Linzer Hotel zum partizipativen Live-Art-Abend auf den Spuren des Philosophen. Am 20. Jänner bittet das Linzer Künstlerkollektiv nun in seine kreativen Salons am Linzer Hauptplatz 23 zu "Whisper Blowing: Schaffen wir die Zukunft?".

"Das Thema Zukunft ist in aller Munde. Die Leute fühlen sich bedroht von verschiedenen Entwicklungen. Es kann helfen, das umzukehren und in die Aktion zu gehen", sagt "Fabrikant", Filmemacher und Live-Artist Gerald Harringer. Es gehe, wie bei der UNESCO-Initiative "Futures Literacy", darum, "ein Zukunftsalphabet zu erlernen, damit man selbst gestalten und handeln kann. Wir versuchen, mit den unterschiedlichen Zugängen von Experten und Expertinnen neue Bilder zu kreieren und dazu zu motivieren, sich mehr mit der Zukunft auseinanderzusetzen, auch in einer spielerischen Weise." Denn: "Die Zukunft ist nichts, was über uns hereinbricht, sondern das, was wir aus unserer Zeit jetzt machen", sagt "Fabrikant" und Kommunikationsdesigner Wolfgang Preisinger.

An fünf Tischen empfängt am 20. Jänner je ein junger Experte die Gäste – unter ihnen etwa Arshan Edalatkhah, Student der Computer Sciences, der in der Pandemie eine preisgekrönte "Nachbarschafts-App" kreiert hat, und Jakob Lasinger, Chemiestudent wie Musiker. "Die Experten sind um die zwanzig, die Zukunft betrifft sie also noch viel mehr als uns. Sie alle haben coole Visionen und werden versuchen, die Gäste zu anderen Zukunftsbildern zu verführen" als jene, die von den "Fabrikanten" in einer Umfrage erhoben worden sind: "Wir haben dabei gemerkt, dass die Leute in restaurativen Zeiten leben. Sie sind froh, wenn sie gesund sind, wenn wir den Klimawandel halbwegs beherrschen. Das ist alles super, aber sehr brav gedacht. Wahrscheinlich schlummern in jedem Menschen noch ganz andere Zukunftsbilder."

In drei weiteren Salons am Hauptplatz 23 warten künstlerische Performances: Am Dachboden wird Katrin Wölger "das Dystopische verkörpern. Als jemand, der Angst vor der Zukunft hat, verbarrikadiert sie sich hinter Konserven und Klopapiervorräten – dem weißen Gold der Pandemie", sagt Preisinger. Ihre Mission wird es sein, "die Besucher zu weiterführenden Gesprächen und Bildern zu inspirieren".

Verstorbene Philosophen sprechen

Game-Designerin Clara Hirschmanner, soeben mit einer Talentförderprämie vom Land ausgezeichnet, wird außerdem zu kurzen Stadtrundgängen laden. Wie die Zukunft klingen könnte, hat das Linzer Künstlerkollektiv Time’s Up vertont: "Zwischen 20 und 21 Uhr kippt das Geschehen in eine Party, zu der Times Up mit ,Sounds of the Future‘ die Geräuschkulisse gestaltet hat."

Eine Zukunftsvision ist auch der Ort selbst am Hauptplatz 23, wo "Die Fabrikanten" seit gut zwei Jahren im zweiten Stock beheimatet sind. "Das Haus thematisiert zukünftige Arbeitswelten: Es gibt einen Co-Working-Space, Atelierräume, ein Tonstudio, Coachingräume", sagt Harringer. Nicht zuletzt ist auch der Live-Art-Abend "Whisper Blowing" Teil einer zukunftsweisenden Vision – mit dem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen RISC in Hagenberg: "Wir möchten gemeinsam einen Chatbot zum Thema ,Linz und seine Zukunft‘ entwickeln. Chatbots versuchen im Normalfall, Erwartungshaltungen zu erfüllen. Diese Logik würden wir gerne brechen. Die Auswahl der Daten müsste dafür eine andere sein."

Ein weiteres spielerisches Projekt zu künstlicher Intelligenz findet sich auf der Homepage der "Fabrikanten". Eine Podcastreihe, der "Dilemmablog", lässt verstorbene Philosophen und Philosophinnen – Hannah Arendt, Viktor Frankl, Michel Foucault und Simone de Beauvoir – wiederauferstehen, denen ChatGPT ihre Stimmen gegeben hat.

Info: 20. Jänner, ab 18 Uhr, Restkarten per Mail: whisper@fabrikanten.at, www.fabrikanten.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper