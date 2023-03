"Die Fabelmans": Das ganz normale Leben ist doch wunderschön

Reflektieren altgediente Regisseure ihre Karriere in Filmen, kommt das mitunter einem Egotrip gleich, in dem sie ach so schwer an ihrer Gabe tragen, – wenngleich alles meist brillant inszeniert ist. Der dreifache Oscar-Sieger Steven Spielberg verschwendet sich aber nicht an diesen scheinbaren Gegebenheiten. Sein Kinofilm „Die Fabelmans“ ist autobiografisch inspiriert und führt in Kindheit und Jugend des Hollywoodstars. Obwohl allein der 76-Jährige weiß, was Wahrheit und