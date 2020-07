Die Eroica im Quartett

Christian Altenburger (Violine), Franz Bartolomey (Violoncello), Thomas Selditz (Viola) und Jasminka Stancul (Klavier) setzten beim Attergauer Kultursommer am Freitag in der Attergauhalle St. Georgen Ludwig van Beethovens sinfonisches Werk gekonnt in kammermusikalisches Licht: Im Klaviertrio bei der Sinfonie Nr. 2 in D-Dur, op. 36, im Klavierquartett (Fassung nach Ferdinand Ries) bei der „Eroica“-Sinfonie Nr. 3 in Es-Dur, op. 55.