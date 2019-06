Die Elisabethinen: Viel mehr als "nur" ein Krankenhaus

Die Elisabethinen – im Volksmund auch "Liesln" genannt – gibt es in Linz seit 275 Jahren. "Das ist ein Grund zum Feiern und der perfekter Zeitpunkt, um uns intensiv auf die Zukunft vorzubereiten", sagt Ordensschwester Barbara Lehner, Generaloberin der Elisabethinen-Holding Linz-Wien, der mit Raimund Kaplinger auch ein weltlicher Geschäftsführer angehört.

Die "Elisabethinen" zählen rund 5000 Mitarbeiter in Österreich, darunter 36 Ordensschwestern in Linz und sieben in Wien. "Bisher kennt man uns vor allem durchs Spital und durchs Kranksein. Das soll sich ändern: Wir wollen Menschen in individuellen Lebenssituationen begleiten", sagt Schwester Barbara. Folgende vier Schwerpunkte haben sich die Elisabethinen gesetzt.

Gesundheit: Bekanntestes Standbein sind die Spitäler. Das Ordensklinikum Elisabethinen Linz hat viele unterschiedliche Bereiche, beispielsweise das Zentrum für ganzheitliche Medizin "Elisana".

Wohnprojekte: In Wien, Linz und Graz werden derzeit verschiedene Wohn-Konzepte umgesetzt. Mitten in Linz, auf dem Areal des Ordensklinikum, entsteht gerade ein Generationen übergreifendes Wohnprojekt, mit betreubaren Wohnungen, Studenten-Wohnungen und Wohnungen für Familien. Die unmittelbare Nähe zum Kloster bietet die Möglichkeit, mit den Ordensfrauen in stetem Kontakt zu bleiben und die kulturellen Veranstaltungen dort zu besuchen. "Es ist uns ein Anliegen, der Einsamkeit älterer Menschen wirksam zu begegnen", sagt Raimund Kaplinger.

Bildung: Mit Projekten wie der Patientenuniversität "forte" soll die Gesundheitskompetenz der Menschen gestärkt werden.

Spiritualität & Glaube: "Wir achten darauf, eine Atmosphäre der Spiritualität zu schaffen", sagt Schwester Barbara. Im Krankenhaus ist das zum Beispiel die Seelsorge. "Hier begleiten wir Schwestern die Menschen ganz im Sinne der heiligen Elisabeth, die vor rund 800 Jahren sagte: ,Wir müssen die Menschen froh machen.’"

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at