Die "Dancehall Caballeros" feierten mit 10.000 Fans in Linz eine Schunkelparty

Während draußen vor der Linzer Tips-Arena der Spätherbst am Samstagabend grausliche Urständ’ feierte, ließen drinnen Seeed vor 10.000 Fans zumindest für knapp 100 Minuten die Sonne aufgehen. Nach sieben Jahren Pause und dem tragischen Tod von Sänger Demba Nabé hatte sich das Berliner Reggae/Dancehall-Kollektiv erst kürzlich mit dem neuen Album "Bam Bam" zurückgemeldet. Obwohl der Titel eine Nähe zum nur so vor Kraft und anarchischer Energie strotzenden Geröllheimer-Nachwuchs suggerierte, ließ es die Band darauf melancholischer und gemütlicher angehen als auf ihren früheren Platten.

Auch bei Seeeds seit Monaten ausverkauftem Linz-Auftritt dominierten die neuen Songs – und damit auch über weite Strecken gepflegte Reggae-Rhythmen und schwere Dub-Beats, die weitaus mehr zum gemütlichen Schunkeln als zum wilden Hinternwackeln und Kopfnicken animierten.

Perfekt exekutierte Routine

Das Treibende, Wilde und Überbordende früher Tage ist mittlerweile perfekt exekutierter Routine gewichen. Die Setlist ist bei jedem Konzert der Tournee die gleiche, Raum für Überraschungen blieb auch in Linz keiner. Allerdings ist das Jammern auf hohem Niveau. Denn musikalisch saß vom Auftakt-Doppelpack "Ticket" und "Lass sie gehn" an jeder Ton der beiden verbliebenen Frontmänner Peter Fox und Delle, jeder Marching-Band-Tröter sowie jeder charmante Gleichschritt-Move. Mit der Präzision eines sorgfältig geölten Uhrwerks ratterten die selbsternannten "Dancehall Caballeros" aus Berlin durch einen Abend, an dem vor allem die alten Hadern beklatscht und euphorisch betanzt wurden.

Die Höhepunkte? Sicherlich die feinen Versionen von "Augenbling" und "Schwinger", ebenso das herrlich knallige, mit Gastrapperin Nura – die auch das Vorprogramm bestritt – performte "Sie ist geladen". Schön auch das dem verstorbenen Nabé zugedachte "You & I", bei dem dessen angestammter Platz auf der Bühne in Scheinwerferlicht getaucht wurde.

Warum sich Seeed aber bemüßigt fühlten, ihre geliebten Klassiker wie "Music Monks", "Ding" und "Dickes B" bis hart an die Grenze zur Unkenntlichkeit zu remixen, bleibt ein Rätsel. Wenn man sich als Band weiterentwickelt und nicht länger mit den alten Hits identifizieren kann, ist das okay. Dann sollte man auch dazu stehen und gänzlich auf diese verzichten, anstatt die Fans mit halbgaren Larifari-Versionen zu sekkieren.

Fazit: Gemütlicher Konzertabend mit Seeed, der aber auch etwas weniger Routine vertragen hätte.

Konzert: Seeed, Tips-Arena, 2.11.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at