"Die Dame von Maxim": Pariser Klamauk in Steyr

Bild: Theater am Fluss/Gerald Giedenbacher

Der Karten-Vorverkauf läuft sensationell gut, wir haben schon 4800 Stück verkauft – das ist ein neuer Rekord“, sagt Bernhard Oppl. Der Regisseur und Intendant des Steyrer Theaters am Fluss zeigt am 11. 7. (20.15 Uhr) zum zehnjährigen Jubiläum des Hauses eine modernisierte Fassung der Verwechslungskomödie „Die Dame vom Maxim“ des französischen Dramatikers Georges Feydeau (1862–1921). Man sollte sich also rasch um Karten bemühen. Die Vorstellungen finden im