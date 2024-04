Pramtaler Sommeroperette: "Die Csárdásfürstin" fragt, wie wir mit Kunst umgehen

V. li.: Pramtaler Sommeroperette: Martin Tiefenthaler (Bürgermeister Zell/Pram), Gerald Karl (Dirigent), Manuel Dengler (Regisseur), Harald Wurmsdobler (Intendant), Hans Hingsamer (Präsident Förderverein) sowie Markus P. Ladendorfer (Schloss Zell/Pram). Bild: Michael Zallinger

Einen "Hotspot Innviertel Award 2023" in der Kategorie Lebensqualität darf sich die Pramtaler Sommeroperette auf ihre Fahnen heften. Zum elften Mal laden Intendant Harald Wurmsdobler und sein Team heuer ab 14. Juni zu "einem schönen Abend, der unterhält, aber auch gesellschaftsrelevante Themen aufgreift", sagt der Tenor, etwa die Frage: "Wie gehen wir mit Kunst um?", die der "Csárdásfürstin" von Emmerich Kálmán eingeschrieben ist.

Es geht um eine große, aber nicht standesgemäße Liebe zwischen einer Sängerin und einem Fürstensohn. Dessen Eltern wollen gar einen Einberufungsbefehl für ihren Sohn erwirken, um die Beziehung zu beenden. "Sylvia ist der Inbegriff der Liebe zur Kunst, die im Lauf des Stücks immer mehr verboten wird. Wie systemrelevant ist Kunst?", erinnert Regisseur Manuel Dengler an Fragen in der Pandemie, die auch zentral für das Werk sind. Der deutsche Musicaldarsteller inszeniert diesmal die Koproduktion mit dem Theater an der Rott in Eggenfelden, wo "Die Csárdásfürstin" am Samstag Premiere hat. Auch aufgrund dieses von der EU kofinanzierten Interreg-Projektes, vor allem aber dank des großen, vielfach ehrenamtlichen Engagements aller Mitwirkenden sei es möglich, "dass wir eine schwarze Null schreiben", sagt Wurmsdobler, dem ein Budget von 110.000 Euro zur Verfügung steht. "Für Fair-Pay-Gagen fehlen uns 70.000 Euro, trotz der Unterstützung von Schloss und Land", weshalb ein Ziel die künftige steuerliche Absetzbarkeit von Spenden ist.

19-köpfige sINNfonietta unter Gerhard Karl

Der musikalische Part liegt in den bewährten Dirigentenhänden von Gerald Karl und seiner sINNfonietta, die – als Salonorchester für das Neujahrskonzert gegründet – mittlerweile das ganze Jahr im Einsatz ist. "Jeden wird ein Ohrwurm nach Hause begleiten", verspricht der Bezirkskapellmeister für Schärding, der für seine 19 Musiker den Kern aus der Partitur schält, mit Perlen wie dem Schwalbenduett "Tanzen möcht’ ich" oder "Nimm Zigeuner deine Geige".

Der Innenhof von Schloss Zell wird zur Bühne. Bild: Christian Himsl

Auf der Bühne zu erleben sind wieder heimische Kräfte, unter ihnen die Schärdingerin Eva Maria Kumpfmüller als Csárdásfürstin, die Linzerin Martha Matscheko, Michael Zallinger aus Riedau und der Intendant selbst, gebürtiger Münzkirchner. Ungarische Kulinarik serviert diesmal das Operetten-Menü serviert, mit "Halászle", der ungarischen Fischsuppe, oder "Hortobágyi", Palatschinken mit Paprikacreme. (kasch)

Infos: Karten an den Kassen des Landestheaters Linz und online: www.sommeroperette.at

