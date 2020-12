"Corona hat die Kreativität bei vielen geweckt", sagt Renate Eder. Die Puchenauerin betreibt seit drei Jahrzehnten einen Fachhandel für Kunstgewerbe und bietet auch Handwerkskurse in ihrem Geschäft in Linz-Urfahr an. Eder beobachtet seit Beginn der Coronakrise ein stark wachsendes Interesse an ihren Produkten und Seminaren. "Besonders beliebt sind das Filzen, Töpfern, Acrylmalen und Glasarbeiten", erzählt sie.