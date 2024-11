"Die Chat_Botin" lässt im Ars Electronica Center Linz spielerisch erleben, was KI mit uns macht

Ob eine fiktive Begegnung mit dem Philosophen Ludwig Wittgenstein im Hotel oder die Performance "Whisper Blowing: Schaffen wird die Zukunft?" in ihrem kreativen Salon am Linzer Hauptplatz – "Die Fabrikanten" stehen für neue partizipative Performance-Formate mit Mehrwert. Diesmal nimmt sich das Linzer Künstlerkollektiv der künstlichen Intelligenz an: "Die Chat_Botin" empfängt am 6. Dezember im Deep Space des Linzer Ars Electronica Centers ihre Gäste und fragt: "Aus welcher Zukunft kommst du?"

"Was kann eine KI alles können und inwiefern betrifft mich das? Wie gehen wir mit gewissen Möglichkeiten der Technologien um?", nennt "Fabrikant" Wolfgang Preisinger die Ausgangsfragen, denen an diesem Abend gemeinsam spielerisch am Beispiel neuer medizinischer Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz nachgegangenen wird: "Gesundheit hat mit dem eigenen Leib und Leben zu tun. Eine KI ist in der Diagnose und in der Auswertung bildgebender Verfahren und beim Vorschlag einer Medikamentation mittlerweile wirklich gut. Es geht um die Frage: Was würde ich ganz konkret tun, wenn ich diese und jene Wahl hätte?" Intensiv in die Vorbereitungen eingebunden waren Ärzte vom Kepler Universitätsklinikum: "Es muss Hand und Fuß haben."

Tischlein wechsle dich

Begrüßt werden die Gäste zunächst von Tänzerin Ilona Roth als personifizierter Zukunft, der Chat_Botin: "Die Zukunft hat Probleme, deren Ursachen in Entscheidungen der Gegenwart liegen." Dann wird in kleinen Gruppen im Deep Space zu Tisch gebeten: "An jedem der zehn Tische erwartet Sie ein ausgewiesener Experte", aus verschiedenen Disziplinen, wie u. a. Programmieren (Patrick Hütmannsberger), Digitalisierung (Christoph Döberl), Business Informatics (Barbara Krumay, JKU), Ethik (Lukas Madl), Health Care (Tina Hawel), Mathematik (Bruno Buchberger), Performer Michael Leithinger und Theatermacherin Martina Winkler. "Die Besucher können auch Fragen an die Chat_Botin stellen und bekommen Antworten von der KI."

Bevor die Tische gewechselt und die Runden neu gemischt werden, "zeigt ein Mentimeter ein Stimmungsbild an, damit man sich zu einer Entscheidung zusammenraufen muss. Zum Abschluss wird es ein KI-Tarot geben", sagt "Fabrikant" Gerald Harringer, ganz im Sinn des außergewöhnlichen Abends voller Inspiration, Kreativität und spannender Diskussionen mit Anleihen beim Theater: "Unser Ziel ist, dass die Besucher einen vergnüglichen, vielschichtigen Abend mit künstlerischem Anspruch erleben, aber auch neue Aspekte mit auf den Heimweg nehmen, die sie vielleicht sogar anregen, ihre Meinung zu überdenken."

Optimistisch in die Zukunft

Bereits im Vorfeld des Abends werden Besucher zum fiktiven Rollenspiel angeregt: "Sie werden gebeten, sich vorab ein ,Future Self‘ zu überlegen, wer sie in Zukunft sein werden", wobei es nicht um ein optimiertes Selbst geht: "Das kann auch ein Aussteiger im Wald sein. Uns geht es darum, sich mit einem ernsten Thema auseinanderzusetzen, das Konsequenzen für uns alle als Gesellschaft hat, aber ohne Weltuntergangsstimmung. Wir haben allen Grund, optimistisch zu sein, was möglich sein wird."

Als Zeremonienmeister wird der ehemalige Landestheater-Schauspieler Björn Büchner durch den Abend führen.

Infos: 6. 12., Ars Electronica Center Linz, 19 Uhr, Dauer: ca. 3 Stunden, alle Infos: fabrikanten.at; Karten (begrenzt): kupfticket.com

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze