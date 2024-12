Die Butterfly muss heutzutage nicht mehr sterben

Der Jubel um den stimmgewaltigen Auftritt von Joanna Zawartko, die als Madama Butterfly gerade in einer fast drei Stunden dauernden One-Woman-Show abgeliefert hat, will nicht verebben. Das ausschließlich weibliche Leading-Team wird auf der Bühne des Linzer Musiktheaters hingegen von zahlreichen "Buhs", vermengt mit ein paar schüchternen "Bravos", empfangen. Was ist denn da passiert?