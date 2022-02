Die bunte Welt der Andrea Marbach

Eine Frau schlendert durch Wien. Oder New York. Oder Teneriffa. Sie hält inne, packt Farben, Pinsel und Leinwand aus und beginnt zu malen. "Ich muss dann festhalten, was ich sehe", sagt die Frau, die Andrea Marbach heißt. Sie kenne niemanden, der so arbeite wie sie.

Wenn sie von dieser plötzlichen Kreativität überfallen wird und keine Leinwand dabeihat, kann auch eine alte Tür oder ein Stück Holz ihre Zeichenunterlage werden. Die 55-Jährige nennt sich selbst einen "bunten Vogel". Bunt und frisch sind auch ihre Bilder, die vom Tageslicht "eingefärbt" werden und so Aufmerksamkeit bekommen.

Gestern hat Andrea Marbach im Thalheimer Museum Angerlehner ihre erste Einzelausstellung eröffnet. Ihr ausgestelltes Oeuvre umfasst rund 40 Bilder – Stillleben, Porträts, Häuser, Lebenssituationen. Viele ihrer Werke haben eine lange Genese. Manche sind vor 20 Jahren entstanden, jetzt seien sie in einer Phase der Überarbeitung. Deshalb auch der Ausstellungs-Titel "Vor-Bilder". Sie übermalt, ergänzt um eine Frau mit Regenbogenfahne, klebt Fotos von Billie Eilish oder Wonderwoman auf ihre Arbeiten, macht sie divers, etwa durch Veränderung der Hautfarbe, und verdreht immer noch gängige, unreflektierte Rollenbilder. "Ich mag es nicht, wenn Männer auf einem Bild angezogen sind, die Frauen daneben nackt dargestellt werden", sagt Andrea Marbach.

Mit ihrer Personale vermittelt sie ihren durchaus bereichernden Zugang zur bildnerischen Kunst: nämlich Kunst einmal anders, quer gedacht und überaus erfrischend.