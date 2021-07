Die Buhlschaft trägt heuer einen roten Hosenanzug

Verena Altenberger tanzt in rotem Seidenchiffon und trägt darunter einen Hosenanzug. "Jedermann" Lars Eidinger tritt in schwarzem Renaissancerock, einer aus Goldgarn gestrickten Hose im 1970er-Stil und blauen Absatzschuhen auf. Fazit: Das Ensemble trägt genderfluide Kostüme, stilistisch angesiedelt zwischen Renaissance, Barock und 21. Jahrhundert.

Die Kostümwerkstätte der Salzburger Festspiele hat sich für die Neuinszenierung des "Jedermann 2021", die am Samstag, 17. Juli, Premiere hat, ordentlich ins Zeug gelegt. "Wir haben rund 7000 Stunden an den Kostümen gearbeitet", erklärte Kostümdirektor Jan Meier.

"Teufelin" Mavie Hörbiger trägt zwar nicht Prada, aber einen beigen, absatzlosen, riesigen Hufschuh. In der Rolle des "Gott" lastet auf ihrem Kopf eine schwere Perücke mit 1,10 Meter langen weißen Kunsthaaren. Der Tod, von Edith Clever verkörpert, erscheint zuerst in einem schwarzen, dann in einem weißen Kostüm. Die schwarze Figur assoziiert Furcht und die weiße die Hoffnung, beschrieb Kostümbildnerin Renate Martin.