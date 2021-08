Die "Buhlschaft" dreht mit ihrer Schwester Film

Und zwar für den ORF/SWR-Spielfilm "Gesicht der Erinnerung". Darin trifft sie als Christina einen jungen Mann, den sie schon ewig zu kennen glaubt und stellt sich die Frage, ob ihre bereits verstorbene Jugendliebe wiedergeboren wurde.

Als ihr 16-jähriges Alter Ego ist in dem Streifen Verena Altenbergers Schwester Judith Altenberger zu sehen. Gedreht wird im Raum München sowie in Salzburg und Tirol. Für das Drehbuch zeichnet Norbert Baumgarten nach einer Idee von Regisseur Dominik Graf verantwortlich. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September, der Sendetermin in ORF 1 ist noch offen.