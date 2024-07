Deleila Piasko: "Die Buhlschaft bedeutet etwas Universelles"

1991 geboren, studierte Deleila Piasko an der Schauspiel-Hochschule Ernst Busch in Berlin. Ab 2017 war sie Ensemble-Mitglied im Theater Bern, 2019 holte sie Direktor Martin Kusej ans Wiener Burgtheater. Bei den Salzburger Festspielen wirkt die in Netflix- und ARD-Produktionen bestens beschäftigte Piasko erstmals mit – als Buhlschaft des Jedermann (Philipp Hochmair). Die OÖN haben die 33-Jährige in Salzburg besucht.