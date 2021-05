"Es ist eine Art von Selbstheilung, eine Autoimmunisierung durch unsere Arbeit. Denn ohne Publikum ist das, was wir tun, sinnlos." So emotionsgeladen hört man den Landestheater-Intendanten Hermann Schneider – ansonsten eher für analytische Wortspenden bekannt – selten. Das hat seine Gründe: Die ersten sieben Premieren, die in allen Spielstätten von Musiktheater und Schauspielhaus seit 19.