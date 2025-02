Die Bühne am Wolfgangsee muss abgebaut werden

In den Gemeinden St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen geht die Ratlosigkeit um, darüber hinaus läuft den drei Bürgermeistern die Zeit davon. Die Bezirkshauptmannschaft Flachau ordnete nun den Abbau der Wolfgangseebühne an, auf der 2024 die Uraufführung des eher touristisch als kulturell bedeutsam konzipierten Mysticals "Wolf" zum Höhepunkt der 1100-Jahr-Feierlichkeiten des Heiligen Wolfgangs stattgefunden hatte. Die befristete Bewilligung für das über Vermittlung von Alt-Bundeskanzler und Wolfgangsee-Urlauber Wolfgang Schüssel (ÖVP) und von dessen vertrautem Architekten Eduard Neversal errichteten Theaterraum sei abgelaufen, so Franz Wieser, Sprecher des Landes Salzburg. Zur Erinnerung: Die Kosten des Projekts waren von veranschlagten 2,65 Millionen Euro auf 3,3 Millionen Euro ausgeufert, obwohl die Länder Salzburg und Oberösterreich (jeweils rund 500.000 Euro) die Unternehmung großzügig gefördert hatten.

Antrag auf Neubewilligung

Christian Meyer und Neversal, die Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, sind zurückgetreten. Eine neue Geschäftsführung ist nicht ausgeschrieben, "weil wir nicht wissen, wie es weitergeht", sagt ein Insider aus St. Wolfgang, der namentlich nicht genannt werden will. St. Wolfgangs Bürgermeister Franz Eisl (ÖVP) beantragt nun eine Neubewilligung. Notfalls würde an einem anderen Teil des Seeufers gespielt werden, es handle sich um eine mobile Bühne. Für die Bewilligung sind neue naturschutzrechtliche und wasserrechtliche Verfahren nötig.

Erst nach der Bestellung neuer Geschäftsführer wird entschieden, ob erneut "Wolf" oder "Im Weißen Rössl" gespielt wird. Im Gemeinderat von St. Wolfgang gehen deshalb Zweifel um, ob es 2025 überhaupt zu einer Produktion kommt.

