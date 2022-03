Die Bruckneruni-Studierenden spielten mit vollem Einsatz für die Ukraine

Dirigent Guido Mancusi gedachte mit "Somewhere" aus Leonard Bernsteins "West Side Story" der unzähligen traumatisierten Kinder. Bernsteins "Symphonic Dances" bildeten so den Schlusspunkt dieses spannenden Konzerts, das mit einer Uraufführung begann.

Der tschechische Saxophonist Stepan Flagar, der am Institut für Jazz und improvisierte Musik sein Masterstudium absolviert, schrieb sich ein fulminantes Konzert. Viel mehr noch, eine fast 50-minütige konzertante Symphonie, die in fürs Orchester festgesteckten Pfaden Freiräume für Improvisation und Virtuosität einbaut. Ein Werk, das geschickt die zwei Welten des Jazz und des klassischen Orchesters verbindet und mit groovigen Patterns und schrägen Rhythmen mitreißt. Aber auch intime Momente kommen nicht zu kurz und bieten viel Reizvolles. Nicht minder grenzgängerisch ist Friedrich Guldas 1981 uraufgeführtes Cellokonzert mit alpenländischer Ländleridylle, zünftiger Blasmusik, Elementen aus Jazz und Rockmusik und dazwischen fast weltfremd eingestreuten klassischen Elementen. Ein humorvolles Pasticcio, das aber für die Solistin mehr als nur waghalsige Momente bereithält und die Grenze des Unspielbaren erreicht. Die in Stuttgart geborene Cellistin Lida Limmer, die derzeit die Maturaklasse des Musikgymnasiums Linz besucht und in der Klasse von Andreas Pözlberger studiert, begeisterte mit einem virtuosen Feuerwerk, dem passend augenzwinkernden Zugang zu dieser Musik und mit einer ungemein feinen, ausdrucksstarken Musikalität, die sie in der Kadenz auszuspielen und so Guldas schräges Wunderwerk überzeugend umzusetzen verstand. Das Orchester der Bruckneruni unter Guido Mancusi zeigte dabei vollen Einsatz. (wruss)

Fazit: Ein auch zum Nachdenken gelungenes Programm.