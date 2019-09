Die Bruckneruni huldigte Queen mit den schönsten Hits und viel Elan

Wenn ein ganzer Saal im Klatsch-Akkord in "We Will Rock You" einstimmt, ist der Funke übergesprungen. So geschehen am Donnerstag im Linzer Oberbank Donauforum beim Konzert "Symphonic Queen". Auch 150 Leser der OÖNachrichten waren als Gewinner eingeladen, mit der Oberbank Oberösterreich auf deren 150. Geburtstag anzustoßen. Das Orchester der Anton Bruckner Privatuniversität und ihre Solisten ließen die größten Hits der Band um Leadsänger Freddie Mercury mit viel Elan und Hingabe wiederauferstehen, stimmig arrangiert von Hermann Miesbauer.

Ein kleiner Trost für Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, der sich im Gespräch mit Dietmar Mascher, stellvertretendem Chefredakteur der OÖNachrichten, als "junger Altrocker" an jenen bitteren Moment erinnerte, als ihm als 14-Jährigem der Besuch des Queen-Konzerts in Linz untersagt geblieben war. Ein Versäumnis, für das in die vielseitigen Talente der Bruckneruni, unter ihnen viele Absolventen der Musical Theatre Academy Puchenau, und die Solisten entschädigten: Laura Kerbl, Susanne Kerbl, Katharina Sellner, Irene Kaltenböck und Gernot Romic, der frisch von den Proben für das Musical "Sister Act" am Linzer Musiktheater gekommen war. In der musikalischen Leitung von Thomas Kerbl und Gottfried Angerer reihte sich Hit an Hit, darunter "Crazy Little Thing Called Love", "I Want to Break Free" und das eindringliche "Bohemian Rhapsody". Kräftiger Beifall. (kasch)