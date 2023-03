Die breiteste Versuchung, seit es Stiftskonzerte gibt

St. Florian, Kremsmünster, Lambach und Wilhering – in diesen vier Stiften feiern die OÖ Stiftskonzerte von 3. Juni bis 30. Juli ihr 50-jähriges Jubiläum, und das in rarer musikalischer Vielfalt: von der südkoreanischen Geigerin Kim Bomsori, deren Dynamik Kritik und Publikum in aller Welt gleichermaßen begeistert, bis zur Text-Musik-Collage um H.C. Artmann mit Erwin Steinhauer und Freunden, vom Auftragswerk "Epitaph" des estnischen Komponisten Erkki-Sven Tüür mit dem Bruckner Orchester unter Markus Poschner bis zum jazzigen Cello von Raphaela Gromes (aktuelles Album: "Femmes").

Cello-Star Raphaela Gromes Bild: wuf

Es ist ein Jubiläumsreigen, den Rico Gulda konzipiert hat. Jubilar ist er auch selbst: Seit zehn Jahren steht er dem Festival vor, das Würde und Akustik der sakralen Räume mit musikalischer Relevanz balanciert. Der Linzer Jeunesse Chor feiert hier zudem mit dem Concentus Musicus seinen 40er, und Mnozil Brass um Thomas Gansch jubilieren ihren 30er beim Open Air in St. Florian ins Freie. Mit Quatuor Ébène kommt laut Gulda zudem das weltbeste Streichquartett nach Kremsmünster. Erstmals sind die Festspiele Schloss Tillysburg Stiftskonzerte-Partner, die Mundart-Popper der Gesangskapelle Hermann sind im dortigen Schlosshof zu erleben.

Gesangskapelle Hermann Bild: Christoph Liebentritt

Es sind 17 Konzerte, die Gulda mit dem neuen Geschäftsführer Daniel Hochreiter konzipiert hat. 400.000 Euro sind als Budget veranschlagt, Hochreiter kalkuliert mit einer Auslastung von 90 Prozent, 60 Prozent des Budgets werden über Tickets erwirtschaftet. Und weil sich die Stiftskonzerte ihres musikalischen Bildungsauftrags bewusst sind, bieten sie Menschen unter 20 Jahren alle 17 Konzerte um insgesamt 20 Euro an.

Erwin Steinhauer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eröffnet wird der Reigen mit der Festrede "Musik gehört – wem eigentlich" des Historikers und Philosophen Philipp Blom. Gulda: "Der Erfolgsfaktor der Stiftskonzerte ist die Nähe zum Publikum, die wollen wir weiter pflegen." Insofern wird auch der enorm nachgefragte Musikalische Rundgang im Stift Lambach fortgeführt: unter anderem mit Schlagwerkerin Vivi Vassileva, der Nachfolgerin Martin Grubingers als Gestalterin des Percussive-Planet-Zyklus im Wiener Konzerthaus.

Schlagwerkerin Vivi Vassileva Bild: Adams

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller