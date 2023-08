Die breite Wucht der Kunst unter einem Dach

"Nur damit Sie es wissen – es ist auch eine Verkaufsausstellung", sagt Margund Lössl und grinst. Und was für eine: Zum 25-jährigen Jubiläum ihrer Galerie 422 in Gmunden hat Lössl zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin, der Kunsthistorikerin Marlene Poeckh, eine blendende Umschau zeitgenössischer Kunst-Relevanz versammelt. In der noch bis 26.