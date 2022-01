Die "Botschafterin des Lichts" ist im Alter von 64 Jahren gestorben

Licht war für Brigitte Kowanz nicht nur die übliche Metapher für Leben. In der Doppelnatur des Lichts, sich sowohl als Welle als auch als Teilchen zeigen zu können, sah sie auch ein Gleichnis des Realen und des Immateriellen, des Sichtbaren und des Unsichtbaren zugleich. Wie erst gestern bekannt wurde, ist die große Lichtkünstlerin bereits am Freitag im Alter von 64 Jahren gestorben. Ihr Sohn Adrian bestätigte, dass Brigitte Kowanz seit längerem mit einer Krebserkrankung gerungen hatte.

In all ihren Arbeiten nahm Kowanz auf die Erscheinungen der Informationsgesellschaft Bezug. Licht als Träger von Botschaften, Worte und Texte in Leuchtstoffröhren, das Leuchten der Monitore, das die Alltagsgegenwart bestimmt. Die abstrakte Qualität des Lichts wurde von Kowanz in die konkrete Form eines Kunstwerks gebracht. Sie schuf Lichtinstallationen, Raumbilder sowie architektonische Interventionen mit basierend auf Licht konstruierten Räumen, der Betrachter stets integriert. Kunst wurde durch sie nicht nur von außen beleuchtet, sondern sie leuchtete fortan selbst. Ihr Werk war stets auf die Erscheinungen des Lichts, oft in Kombination mit poetischen oder intellektuellen sprachlichen Botschaften und Codierungen, konzentriert.

Die am 13. April 1957 in Wien geborene Künstlerin studierte von 1975 bis 1980 an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, von 1997 bis 2021 hatte sie dort eine Professur für Transmediale Kunst inne und sie war Mitglied des Kunstsenats. 1989 wurde sie mit dem Otto-Mauer-Preis, 2009 mit dem Großen Österreichischen Staatspreis für Bildende Kunst und 2018 mit dem Deutschen Lichtkunstpreis ausgezeichnet.

Licht ist Raum

"Licht ist Medium, Material und Thema, es bildet Raum, es ist Grundlage von Information und sinnlicher Wahrnehmung. Licht ist dynamisch und prozesshaft. Durch Licht sehen und erkennen wir Dinge, ohne Licht kann das Wissen weder gespeichert noch weitergegeben werden", sagte Kowanz einmal im Gespräch mit den OÖN. Sie spannte damit einen Bogen zwischen Wahrnehmen, Sehen und Erkennen dessen, was uns umgibt. Fotografie, Film, Video, Medien, für die Licht unmittelbarer Träger von Bildern ist, standen für Kowanz am Beginn eines Wegs, sich ausschließlich dem Licht zuzuwenden.

2017 gestaltete sie gemeinsam mit Erwin Wurm den Österreichischen Pavillon bei der Biennale in Venedig. Zu ihren jüngsten Arbeiten zählten die Installation "Lichtkreise" auf der sogenannten Libelle auf dem Dach des Leopold Museums in Wien sowie die Installation "Sphere of Time" auf dem Wiener Varta Haus gegenüber dem Museumsquartier. Darüber hinaus schuf sie zwei Installationen für das Linzer Francisco Carolinum. Am 28. April wird im Linzer Schlossmuseum eine Schau mit Werken von Brigitte Kowanz eröffnet. "Aber du wirst dennoch dabei sein, das weiß ich", schrieb gestern Kultur-GmbH-Direktor Alfred Weidinger in einem sehr persönlichen Nachruf auf Instagram. (pg)