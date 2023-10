Die "Bestie an der Tastatur" zeigte ihr großes Können

Manchmal ist es befreiend, ein scheinbar gewöhnliches Klavierrecital zu erleben, ohne Raritäten, nur mit großer Literatur aus dem 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Der vielfach prämierte, in Moskau geborene Pianist Sergey Belyavsky präsentierte am Samstag beim Styraburg Festival in der Schlossgalerie Steyr ein hochvirtuoses Programm voller Fingerakrobatik – und das trotzdem höchst gefühlvoll und musikantisch elegant.