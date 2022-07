Das Psychogramm einer Beziehung und ein Mysterienspiel zum Zeitenende katapultierten am Dienstag Salzburg in eine vom Publikum bejubelte Orgie rund um die Erlösung von Leid und Schuld. Mit Bela Bartóks "Herzog Blaubarts Burg" und Carl Orffs "De temporum fine comoedia" kreierte Regisseur Romeo Castellucci zum Opernauftakt der Festspiele ein Todestheater, das den "Faust" und "Jedermann" mitinhaliert und in übergroßer Religion kulminiert.