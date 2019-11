"Die Balance zwischen Ruhe und Action finden"

"Wir haben für alle etwas!", sagt Renate Plöchl, seit 2016 Direktorin der oö. Landesbibliothek in dem markanten Bau aus 1930 in zentraler Lage am Linzer Schillerplatz. "Der Schwerpunkt liegt auf der Wissenschaft, aber wir sind eine Universalbibliothek. Bei uns gibt es alles, ob Roman, Fachliteratur, Wanderführer, Koch- oder Gartenbücher bis ihn zu einer abgeschlossenen Kinderbibliothek." Denn es gelte, "die Balance zwischen Ruhe und Action zu finden." 37 Mitarbeiter sind in der Landesbibliothek beschäftigt.

Am 23. November feiert die Landesbibliothek ihren 20. Geburtstag: "Natürlich mit und für unser Publikum", sagt Plöchl. Vor 20 Jahren hat das Land Oberösterreich die damalige Studienbibliothek vom Bund übernommen, vor zehn Jahren wurde das Gebäude saniert, 2009 wurde es um einen Neubau erweitert.

400 Besucher pro Tag Bild: Volker Weihbold

"Im Jahr 2000 verzeichnete die Landesbibliothek 37.540 verliehene Medien, 2017 waren es mehr als 100.000", weist Landeshauptmann Thomas Stelzer auf eine erfreuliche Entwicklung hin. Zwei Drittel des Bibliothekpublikums sind Schüler und Studenten.

400 Besucher kommen pro Tag, um das vielfältigte Angebot der Bibliothek anzunehmen. 3900 Neuanmeldungen gab es seit Beginn dieses Jahres. Ab Februar werden die Öffnungszeiten erweitert: Von Montag bis Freitag ist nun bis 19 Uhr geöffnet. An Samstagen ist nicht mehr, wie bisher, um 12 Uhr Schluss, sondern erst um 16 Uhr, "denn wir möchten damit vor allem Familien anbieten, bei uns an Nachmittagen vorbeizukommen", sagt Plöchl.

Seit September gibt es das cloudbasierte Bibliothekssystem, das in Vernetzung mit allen österreichischen Bibliotheken noch breitere Suchoberflächen ermöglicht.

20 Jahre oö. Landesbibliothek: Tag der offenen Tür am Samstag, 23. November, ab 12 Uhr. Führungen durch das Haus (Zählkarten beim Eingang), auch durch die sonst nicht zugängliche Schatzkammer mit außergewöhnlichen Buchbeständen. 19 Uhr Konzert mit dem Ensemble Coro siamo.