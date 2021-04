Die Kultur darf nach den Lockdowns wieder auferstehen. Dass Mahlers "Auferstehungssinfonie" in der Fassung für zwei Klaviere, Solisten – unter ihnen Dorothea Röschmann und Iris Vermillon – und Chor am 10. Juli auf Schloss Kammer am Attersee ein neues Festival im Salzkammergut eröffnet, könnte passender nicht sein: "Kirch’Klang" nennt sich die neue Konzertreihe mit Abstechern zu Tanz und Musiktheater, die bis 29. August in Hallstatt, an den Atter-, Traun- und Mondsee lädt. Als "offenes Festival" will es ein "kräftiges Lebenszeichen für die Notwendigkeit der Kunst in unserem Leben" setzen, sagt der künstlerische Leiter, Martin Haselböck. "Vor allem oberösterreichische Gruppen sollen regelmäßig ein Podium bekommen", verspricht der Organist, Dirigent und Gründer des Orchesters Wiener Akademie, das am 11. Juli Mozarts "Krönungsmesse" mit den Wiener Sängerknaben in der Basilika Mondsee gestaltet. Der Linzer Geiger Gunar Letzbor und sein Ensemble Ars Antiqua Austria bringen H. I. F. Bibers Rosenkranzsonaten nach Hallstatt (18.7.). Der Countertenor Alois Mühlbacher aus Hinterstoder ist mit dem Ensemble Galliamathias musicum unter Peter Trefflinger in Bad Goisern zu Gast (15.8.). Die Linzer Choreografin Silke Grabinger und der Organist und Komponist Jeremy Joseph heben mit "Pygmalion" ein Tanzprojekt in Nussdorf aus der Taufe und feiern damit "25 Jahre Collon-Orgeln" der Pfarrkirchen in Abtsdorf und Nussdorf (22.8.). Auch ein internationales Musiktheater-Projekt findet sich im Programm: "Black Cat" nach Edgar Allan Poes Novelle zur Musik von J.S. Bach und David Sylvian ist eine Koproduktion mit dem Theatre National du Luxembourg (Atterseehalle, 19., 20., 21. 8.).

Kultur ist "Spielraum der Freiheit"

Noch eine Auferstehung bringt "Kirch’Klang": Erstmals seit 2005 findet in Oberwang bei Mondsee wieder das Konradfest für sakrale Musik statt: Einer Messe von Monteverdi und einem Proprium von Lukas Haselböck folgt ein Konzetr mit der Company of Music unter Johannes Hiemetsberger (1.8.).

Weiters auf dem Programm: Organist Frank Danksagmüller und Schriftsteller Bodo Hell mit Bach in Wort und Klang (Pfarrkirche Traunkirchen, 25.7.), Pianist Grigory Sokolov auf Schloss Kammer (3. 8.), die Kantorei St. Michael (Basilika Mondsee, 8. 8.), Pianist Gottlieb Wallisch (Klostersaal Traunkirchen, 29. 8.). Unterstützt wird das Festival von Land, Tourismusverband und der Katholischen Kirche in Oberösterreich. "Kultur ist ein Spielraum der Freiheit, die zum Menschsein gehört", erteilte Bischof Manfred Scheuer dem Festival bei der gestrigen Programmpräsentation seinen Segen.

Das Eröffnungskonzert teilen sich "Kirch’Klang" und das "Gustav Mahler Festival Steinbach am Attersee", das sich von 8. bis 11. Juli in Konzerten, Gesprächen und einer Exkursion dem Thema Sommerfrische widmet. (kasch)