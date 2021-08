Was Roland Weißmann besser kann als sein bis Jahresende amtierender Vorgänger Alexander Wrabetz, darauf wusste der frisch gewählte ORF-Generaldirektor im "ZiB 2"-Interview mit Armin Wolf keine Antwort. Verdammt lange sieben Sekunden blickte er schwer atmend in die Ferne, als wäre dort eine Antwort abzulesen, bis er sagte: "Es ist gar nicht die Frage, was jemand besser kann. Es ist so, dass ich seit mittlerweile 25 Jahren im ORF arbeite.