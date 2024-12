Die Alpensyphonie im Brucknerhaus: Auf gemütlichen Touristenpfaden in die Alpen

Der zweite Abend in der vom Bruckner Orchester im Brucknerhaus veranstalteten Reihe war am Freitag insofern mit Spannung erwartet worden, denn es stand nicht nur eine der großen symphonischen Dichtungen von Richard Strauss auf dem Programm, sondern auch einer der im Juli in den OÖN geleakten möglichen Poschner-Nachfolge-Kandidaten am Pult.