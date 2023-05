Die Alm der Geschwister Schell wird versteigert

Der Sohn von Oscarpreisträger Maximilian Schell, Dimitri Schell, lässt das Familienanwesen vom Auktionshaus Aurena versteigern. Gebote können noch bis 20. Mai abgegeben werden.

Vom Rad bis zum Betstuhl

"Ich selbst bin kaum hier", begründet Dimitri Schell die Versteigerung. Außerdem sei die Zahl der Gegenstände in dem Anwesen enorm. Deshalb kommen auch 650 Stücke in den Verkauf. Darunter finden sich Preziosen wie das Ölbild "Jedermann" von Gottfried Kumpf (Rufpreis: 4500 Euro), ein Buch mit originaler Dürrenmatt-Widmung (Rufpreis: 25 Euro), die Schreibmaschine (25 Euro) und das Fahrrad (35 Euro) von Maximilian Schell oder der Betstuhl (35 Euro) und das Doppelbett (60 Euro) von Maria Schell. Die Zuschläge werden am 20. Mai um 9 Uhr erteilt. Infos gibt es auf aurena.at.

