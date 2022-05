Zahlreiche Regierungen haben das Thema seither auf der Agenda gehabt, passiert ist aber so gut wie nichts. Die aktuelle Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) hat bis Jahresende eine Adaptierung in Aussicht gestellt.

"Ich wäre positiv überrascht, wenn es etwas Ernsthaftes von der Medienministerin gibt. Ich glaub’s aber nicht", sagt dazu der Medienforscher Andy Kaltenbrunner. Sein Medienhaus Wien ist gestern gemeinsam mit dem Presseclub Concordia, dem Presserat, Vertretern von universitären Einrichtungen und der Journalistengewerkschaft in der GPA mit einem zehn Punkte umfassenden Katalog an die Öffentlichkeit gegangen.

"Eingefrorene Posthorntöne"

Hauptkriterium einer effizienten und treffsicheren Medienförderung ist dabei der Qualitätsanspruch der auf allen Plattformen veröffentlichten Berichte. Dazu gehört etwa die Mitgliedschaft im Presserat, eine verpflichtende Aus- und Weiterbildung, wirkungsvolle Gleichstellungspläne für Frauen und die Anwendung und Anerkennung des Journalistengesetzes.

"Ich weiß, diese Forderungen klingen auf den ersten Blick wie eingefrorene Posthorntöne, aber wir erleben täglich das Gegenteil. Die aktuelle Presseförderung benachteiligt alle, die an die Zukunft denken", sagt Kaltenbrunner.

Eike-Clemens Kullmann, OÖN-Redakteur und Vorsitzender der Journalistengewerkschaft in der GPA, pflichtet ihm bei: "Die aktuelle Presseförderung ist eine Gießkannengeschichte, die kaum Bezug auf Qualität nimmt."

Aktuell stehen der Medienbehörde KommAustria jährliche Mittel von knapp 8,7 Millionen Euro zur Verfügung. Davon gehen nur 1,5 Millionen in die Förderung der Qualität und die Sicherung der Zukunft.

Demgegenüber hat sich in den vergangenen Jahren die "Förderung" von Medien in Form von Inseraten der öffentlichen Hand massiv erhöht. Im Jahr 2020 etwa schaltete die Bundesregierung Inserate im Wert von rund 33,5 Millionen Euro. Dass dabei Qualität und Vielfalt kaum eine Rolle gespielt haben, zeigt die Tatsache, dass rund zwei Drittel der Inseratenerlöse an Boulevardmedien gingen. Kaltenbrunner, der diese Zahlen hat, spricht von Willkür und Intransparenz. Eike-Clemens Kullmann will in der Causa "nicht mehr lockerlassen".