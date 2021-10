Die Monarchie, für die er in den Ersten Weltkrieg gezogen ist, gibt es nicht mehr. Die Großmacht ist zerschlagen, seine Familie zerbrochen, er ein Schatten seiner selbst. Murathan Muslu ("Am Anschlag", "Vorstadtweiber") spielt im neuen Kinofilm von Oscar-Sieger Stefan Ruzowitzky einen Heimkehrer, der 1920 in Wien jede Orientierung verliert, bis dem Polizisten ein Serienmörder alles abverlangt.