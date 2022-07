Marvin Bosch ist ein Filmstar, der den goldenen Käfig satthat. Freiheit geben ihm die „bunten Vögel“ eines feministischen Off-Theaters, in dem er in „Liebesdings“ (aktuell im Kino) zufällig landet. Für diese Komödie gelang es Regisseurin und Drehbuchautorin Anika Decker, ihren alten Freund Elyas M’Barek (40) zu gewinnen, an seiner Seite glänzt Peri Baumeister als Managerin Sammy.