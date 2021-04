Die Ärzte: Neues Album erscheint bereits im Herbst

Nun überrascht die "beste Band aus Berlin" ihre Fans mit einer Ankündigung: "Was hat 19 neue die ärzte-lieder & erscheint im Herbst?", ist auf der Webseite von Farin Urlaub, Bela B und Rod zu lesen. Damit kommt nur ein Jahr nach "Hell", das in Deutschland auf Platz eins und in Österreich auf Platz zwei der Charts landete, die nächste – noch unbetitelte – CD der Punk-Ikonen heraus. Die "The Ä Tonight Tour" führt Die Ärzte heuer auch nach Bad Hofgastein (11.12.) sowie für zwei Konzerte am 17. und 18. Dezember nach Wien.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.