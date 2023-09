Die Ähnlichkeiten von Mensch und Maschine

Ist es eine Puppe oder doch ein Mensch? Das Wesen sitzt in Feierabend-Kleidung auf der Bühne, betrachtet seine Hände und bewegt hin und wieder seine Arme. Auf der Leinwand ist ein Foto von einem Schüler, vermutlich das jüngere Abbild der Bühnenfigur, zu sehen. Regisseur und Autor Stefan Kaegi hat diese Androiden-Performance mit dem Titel "Uncanny Valley" – was im technischen Jargon so viel wie beklemmende Ähnlichkeiten von Mensch und Maschine bedeutet – entworfen. Beim Ars Electronica Festival wird diese in den Münchner Kammerspielen uraufgeführte Rimini-Protokoll-Produktion täglich von 6. bis 10. September im "Zirkus des Wissens" der Johannes Kepler Uni zu erleben sein.

Aus Motoren und Silikon wurde die Gestalt von Schriftsteller Thomas Melle nachempfunden. "Stehen Kopie und Original in einem Konkurrenzverhältnis zueinander oder helfen sie sich gegenseitig?", fragt Kaegi, der mit dieser einstündigen Produktion eine Projektionsfläche für die Zukunft schuf, in der das menschliche Original kaum noch auszumachen sein werde.

Außerdem bietet der JKU-"Zirkus" zum Festival Andreas Pfaffenbergers "K.I. – Kasperl interveniert" an, ein anarchisches Kasperltheater für Erwachsene mit Kasperl-Intelligenz.

