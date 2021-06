Die Aufgabe eines Betriebsrates ist es, die Interessen der Belegschaft so gut wie möglich zu vertreten. Das habe ich gemeinsam mit meinen Betriebsratskollegen auch in diesem Falle gemacht", schreibt Johann Stütz, freigestellter Betriebsrat des Landestheaters (TOG, Theater und Orchester GmbH des Landes OÖ), per E-Mail an die OÖN. Er rechtfertigt damit die zwingende Forderung nach 100 Prozent aller Gagen für sämtliche 1000 TOG-Mitarbeiter während der Kurzarbeit.