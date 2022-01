Wenn Kunst- und Zeitgeschichte verschmelzen, entwickeln Ausstellungen großen Magnetismus. Die gestern am Holocaust-Gedenktag eröffnete Schau über Werk und Leben von Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944) im Linzer Kunstmuseum Lentos öffnet sich wie der Lebenspfad der 1898 in Wien geborenen Künstlerin, die in der Bauhaus-Schule ausgebildet und 1944 im KZ Auschwitz umgebracht wurde. Video: Friedl Dicker-Brandeis - Eine Pionierin der Moderne Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie