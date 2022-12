Dialekt-Schatzkiste: Ein Weihnachtslied zum Mitsingen

Der Vater von Maria Mayer wuchs in Losenstein im Ennstal auf. Zu Weihnachten wurde in seiner Familie viel gesungen. Unter den Liedern befand sich auch untenstehendes Lied (die Noten sehen Sie im Bild). Sie schreibt, Leopoldine Blasl (eine Verwandte) hätte es in Losenstein in der Volksschule von ihrem Lehrer, Herrn Kirchschläger, dem Vater des späteren Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger, gelernt. Bei einem Besuch des Präsidenten in Losenstein sang sie ihm das Lied, zu dessen Freude, vor.