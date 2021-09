Deutscher Schauspielpreis für Hofstätter

Die Gramastettenerin Hofstätter (57) wurde für ihre Hauptrolle als unkonventionelle Gefängnislehrerin Elisabeth Berger im Film "Fuchs im Bau" geehrt. Mit dem Streifen war die diesjährige Diagonale eröffnet worden.

Boateng (36) erhielt den Preis für seine Leistung in der deutsch-ghanaischen Produktion "Borga". In dem Film spielt er einen jungen Ghanaer, der auf einer Elektroschrott-Müllhalde in Ghanas Hauptstadt Accra aufwächst und für ein besseres Leben in Deutschland zum Drogenkurier wird.

Hofstätter, die mit sechs Brüdern auf einem Hof aufwuchs, lebt in Wien und gilt als fixe Größe im deutschsprachigen Film und TV. Sie spielte u. a. in Ulrich Seidls Filmen "Hundstage" (2001) und "Paradies: Glaube" (2012) und trat als Kommissarin in ORF-Landkrimis sowie in der Serie "Braunschlag" auf. Im Kino ist sie in "Kaiserschmarrndrama" zu sehen.