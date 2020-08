Seit Montag steht "Triceratops" (Kremayr & Scheriau) , das Romandebüt des Ottensheimers Stephan Roiss, in den Geschäften. Gestern wurde der Band mit 19 weiteren Neuerscheinungen auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis (37.500 Euro) gesetzt. Seit 2005 lobt die Auszeichnung den besten deutschsprachigen Roman des Jahres. Am 15. September wird die aus sechs Titeln bestehende Shortlist veröffentlicht, am 12. Oktober steht die Preisträgerin/der Preisträger fest.