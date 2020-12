Neben juristischen Argumenten betonte man, dass man sich gut zwei Jahrzehnte der Provenienzforschung und einer gerechten Lösung von NS-Restitutionsfällen verpflichtet fühle. In dem Rechtsstreit geht es um die Rückgabe des Schatzes an die Nachfahren jüdischer Kunsthändler, die in den USA vor Gericht gegangen sind. Der Welfenschatz umfasst kostbare Altaraufsätze, Schmuckkreuze und Schreine aus dem Braunschweiger Dom. Die Stiftung hat 44 der 82 Objekte seit der Nachkriegszeit in ihrer Obhut.