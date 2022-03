"Jaaaa" – alle sind da, wenn Brucknerhaus-Detektiv Tritonus im vollen Großen Saal seinen zweiten Fall "Mozart tanzt" löst. Am 19. Dezember war die "größte Spürnase von ganz Linz" erstmals in Amt und Würden in der Reihe "midi.music" für alle ab sechs Jahren. Diesmal gilt es herauszufinden, wie es sein "Lieblingskomponist", Wolfgang Amadeus Mozart, geschafft hat, mehr als 600 Meisterwerke zu schreiben.