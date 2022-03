Eine finstere, gesteckt volle Halle irgendwo in Tokio, der Geruch gleicht jenem in einer Umkleidekabine nach dem Spiel. Auf Tischen sitzen sich jeweils zwei nerdig anmutende Menschen gegenüber. Sie haben Karten in der Hand. Ihr Ziel ist es, das Gegenüber mit strategischem Geschick zu besiegen. Weltweit spielen rund 35 Millionen Menschen mit Verve zu Hause oder eben bei großen Turnieren das Strategie-Kartenspiel "Magic - The Gathering" ("Das Treffen", Anm.).