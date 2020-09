Seit genau einem Jahr übt Xaver Gumpenberger den zweiten und dritten Satz aus Ronald Binges Konzert für Altsaxophon, spielte schwierige Passagen bis zum Abwinken, feilte an Klangfarben und Interpretation. Am Sonntag ist es nun so weit: Der 17-Jährige wird die zwei Sätze endlich öffentlich aufführen – zum ersten Mal begleitet von einem großen Orchester.