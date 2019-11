Der Weltstar des Jazz singt auf dem Domplatz

Die zehnte Jubiläumssaison des international etablierten Konzertformats "Klassik am Dom" ist um einen absoluten Höhepunkt reicher. Am Freitag, 10. Juli, gastiert Jazzsuperstar Gregory Porter auf der Bühne vor dem Linzer Mariendom. Porter, der Hüne mit der Statur eines Footballstars, vermag wie kaum ein anderer das Publikum mit markanter Stimme und höchster musikalischer Genialität zu beeindrucken. Unterstützt wird der Superstar von seiner legendären Band.

Gregory Porter, der ohne seinen leiblichen Vater im südkalifornischen Bakersfield aufgewachsen ist, hat mit der 1965 verstorbenen Jazzikone Nat King Cole einen klaren musikalischen Ziehvater. "Schon als Kind hörte ich alle seine Platten. Seine Texte waren wie väterliche Ratschläge für mich. Ich hörte seine Alben und stellte mir dabei vor, das Nat mein Vater sei", sagte Porter einmal in einem Interview über sein Idol.

2017 huldigte der Zwei-Meter-Mann mit dem kraftvoll-weichen Bariton mit dem fantastischen Album "Nat King Cole & Me" seinem Vorbild.

Dass Porter jetzt bei Klassik am Dom zu Gast ist, unterstreicht die offen gestaltete musikalische Ausrichtung der Reihe. "Egal welches Genre, im Zentrum steht immer die Musik und deren herausragende Qualität", sagt Klassik-am-Dom-Initiator Simon Ertl.

Eine Vorgabe, die von Gregory Porter bis ins letzte Detail erfüllt werden wird. (att)

Karten für "Klassik am Dom" gibt es in den OÖN-Ticket-Verkaufsstellen in Linz, Wels und Ried und unter der Hotline 0732/7805-805. Weiters unter www.klassikamdom.at, im Domcenter Linz (Herrenstraße 36, Tel. 0732/946100, E-Mail: domcenter@dioezeselinz.at)

Klassik am Dom

2. Juli: Elina Garanca

4. Juli: The Very Best of John Williams (Hans Sigl moderiert)

5. Juli: Klassik am Dom For Kids"Karneval der Tiere"

10. Juli: Gregory Porter & Band

11. Juli: Jedermann Reloaded Symphonic (Philipp Hochmair)

25. Juli: David Garrett & Band