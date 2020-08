Georg Friedrich Hegel wurde am 27. August 1770 geboren, lebte 61 Jahre und starb am 14. November 1831 an der Cholera, die Berlin heimsuchte. Zwischen Geburts- und Sterbejahr liegen sechs Jahrzehnte, in denen Europa beispiellose Erschütterungen erlebte, ausgehend von der Französischen Revolution, auf die der Napoleon-Verehrer Hegel jedes Jahr am 14. Juli ein Gläschen trank. Es waren auch die Jahrzehnte des deutschen Idealismus, die Schaffensjahre von Goethe, Schiller, Kant, Fichte.