Der Weihnachtswunsch eines Katers

"Einen Menschen, der nur mir gehört", wünscht sich Josef, der Kater, der in Renate Koblingers Weihnachtsgeschichte einen regen Gedankenaustausch mit der Wiese und mit der Feldmaus pflegt.

Mit Katzen hat sich die 77-jährige Malerin und Grafikerin immer schon umgeben – aktuell schnurren bei ihr daheim Nikita und Tusnelda. "Ich bin auch als Katzenmalerin bekannt", sagt die Linzerin, "meine Katzenpostkarten kennt man in ganz Europa." "Josef, der Kater" ist, gelesen von der Schauspielerin und Regisseurin Chris Pichler, ab heute auf nachrichten.at/weihnachtspodcast zu hören. In gedruckter Form erscheinen alle Geschichten am 24. Dezember im Weihnachts-Magazin der OÖN.