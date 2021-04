Tom Jones ist der personifizierte Un-Ruhestand. Obwohl er in wenigen Wochen seinen 81. Geburtstag feiert und die wohlverdiente Pension genießen könnte, scharrt der "Tiger" unruhig mit den Füßen. Er vermisst die Bühnenluft, viel zu lange mussten seine Fans auf Konzerte verzichten. Seine TV-Auftritte als Juror bei der englischen Ausgabe der Casting-Show "The Voice" sind nur ein Trostpflaster. "Die Leute wollen mich singen hören, und ich will für sie singen", so der Waliser.